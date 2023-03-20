Зневага до рішення МКС та сигнал про наміри щодо війни: що пишуть про візит Путіна до Маріуполя західні ЗМІ

Березень, 19 в 23:57

19 березня диктатор Кремля Володимир Путін приїхав до Маріуполя після ордеру на його арешт Міжнародного кримінального суду. Що про це пишуть міжнародні ЗМІ – читайте далі.

The Washington Post назвав цей візит “символічною демонстрацією бравади Путіна”. Видання вважає, що візит до Маріуполя також створив образ Путіна як “зухвалого та непокірного” попри заяву МКС, що він несе особисту відповідальність за злочинне викрадення та депортацію українських дітей, вивезених через кордон РФ.

– Візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався у Кремлі, – йдеться у повідомленні.

Видання NPR нагадує:

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– Маріуполь став світовим символом непокори після тривалого захисту міста й 83-денної облоги Азовсталі.

А CNN зазначає, що місто стало “найбільшою нагородою Росії у цій війні – досі єдиним великим містом, яке вона захопила та зуміла утримати”. ”

– І все ж питання полягає в тому, чому Путін так довго чекав, щоб здійснити те, що певною мірою є очевидним піаром… Можливо, масштаб руйнування міста означав, що знадобилося стільки часу, щоб відбудувати його достатньо і створити прийнятний фон для фотосесій, – вважає видання.

CNN додає, “якщо цей неоголошений візит готувався до того, як МКС видав ордер на арешт самого Путіна, це могло зміцнити його рішучість”.

– Цей візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався в Кремлі, а також знак російським людям, яких він очолює, що він досить молодий і енергійний, щоб самостійно їздити містом, і сильно зосереджений на відбудові та інтеграції тих незаконно окупованих територій України до Росії, – повідомляє видання.

The New York Times зазначає, що ця перша поїздка Путіна “на територію, захоплену його силами після повномасштабного вторгнення в Україну” – “дуже символічна”. ”

– Час поїздки пана Путіна можна витлумачити як зневагу до Міжнародного кримінального суду… У той час як ордер суду може вплинути на здатність пана Путіна подорожувати за кордон і посилити його ізоляцію від Заходу, Кремль заявив, що вважає ордер безглуздим і пообіцяв не співпрацювати, – пише видання.

Також газета нагадує, що у понеділок Путін прийматиме “найважливішого союзника Москви, лідера Китаю Сі Цзіньпіна”.

При цьому The Wall Street Journal пише:

– Через день після того, як він також відвідав Крим – український півострів, окупований Москвою з 2014 року – президент Росії сигналізує про свій намір продовжувати конфлікт, який може стати тривалим.

При цьому, “після невдач на полі бою минулого року Путін фактично зменшив свої безпосередні цілі війни, щоб утримати всі чотири території, включно з Донецьком, які Росія анексувала минулої осені, але не контролює повністю”.

Зі свого боку NBC зазначає, що Москва постійно заперечує звинувачення у воєнних злочинах, описуючи їх як “фантазію”, спрямовану на дискредитацію Росії, а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув висновки МКС.