Ні води, ні горілки: окупант нарікає на командування під Слов’янськом

Березень, 20 в 20:15

Українська розвідка перехопила розмову військовослужбовця Олександра Комарницького, який зараз перебуває у Слов’янському районі, із дружиною. Він на її прохання та на вимогу вчительки проводить виховну розмову з сином, який разом із друзями після уроків кричали Хайль, Гітлер і виходили з класу з піднятою рукою.

– У мене дід загинув, і я тепер воюю теж там, ага… а ти там кричиш: хайль, Гітлер. Це чьо? Батько тут, бл*, бореться з нацизмом, бл*, з цими п*дарасами, а ти ось ходиш і кричиш, щоб вони жили, – каже окупант.

Він домовився з дружиною, щоб увімкнула дітям російський пропагандистський фільм Визволення про Другу світову війну. Також він скаржиться на обшуки посилок на наявність алкоголю, який у разі знаходження виливають.

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– Нах*я виливати, бл*, це теж гроші, витрати, – нарікає дружина окупанта.

Крім того, його підрозділ близько тижня не могли забезпечити питною водою:

– Їм (командуванню) пох*й. У нас води немає вже тиждень, бл*, їм пох*й.

Також військовослужбовець із дружиною висловлюють скептичні надії на майбутню відпустку.