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Факти / Україна

Сьогодні у двох областях можливі обмеження електропостачання – Міненерго

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Pixabay

У понеділок, 20 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначено, що генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Окрім того, завдяки завершенню низки планових ремонтів на енергоблоках ТЕС збільшилися доступні резерви потужності.

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Водночас на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

У Міненерго зазначили, що в останні дні електропостачання відновили близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від російських обстрілів районах.

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Джерело: Міненергетики
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