Березень, 21 в 20:17

В Україні не бачать суттєвих наслідків переговорів Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна у Москві.

Китай розуміє, що немає сенсу дуже близько стояти до токсичної Росії. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Китай отримає певні економічні дивиденти. Отримає дешеву сировину, збільшення постачання сировини з Росії до Китаю. Ми бачимо два основних пакети документів, які підписали в Москві. Це Договір про економічне співробітництво, зібльшення доходів двох країн зі $185 млрд до $200 млрд. А також про поглиблення партнерства як такого. Це загальні документи, Китай точно не даватиме зброю Росії, – сказав він.

За словами Подоляка, Китаю немає сенсу давати зброю Росії, адже вона програє війну. До того ж, це буде порушенням внутрішнього законодавства країни та устава ООН.

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Якщо Китай дійсно хоче відігравати якусь важливу роль, а не просто зафіксувати свою інформаційну присутність у темі, то тоді Сі Цзіньпіну потрібно говорити зі США, Євросоюзом і, особливо, з Україною, додав Подоляк.