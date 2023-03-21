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Факти / Україна

Майже тисяча знищених окупантів: оновлені втрати РФ на 21 березня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України протягом доби знищили 960 російських окупантів.

Загалом на 391-шу добу повномасштабної війни Сили оборони ліквідували вже 166,5 тис. загарбників.

Крім того, українські захисники 20 березня спалили 15 танків, 10 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Зараз дивляться

У небі над Україною було знищено сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 21 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 166 570 (+960),
  • танків ‒ 3 552 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10),
  • артилерійських систем – 2 586 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 507,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 270,
  • літаків – 305,
  • гелікоптерів – 290,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 907,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 266 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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