Обговорили вступ України до ЄС і НАТО. Міністр закордонних справ Естонії приїхав до Києва

Березень, 21 в 15:09

21 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter.

Зазначено, що глава МЗС Естонії взяв участь у засідані Верховної Ради.

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– Для мене велика честь взяти участь у парламентській сесії, де озвучили подяку Естонії за нашу незмінну підтримку, – написав він.

Також Рейнсалу провів зустріч зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

– Ми обговорили підвищення ціни війни для Росії, включаючи введення додаткових санкцій проти Росії та зниження верхньої межі ціни на нафту, щоб уникнути обходу санкцій. Також говорили про шлях України до ЄС та НАТО, – додав міністр.

1/2 I had a good meeting with @r_stefanchuk in Kyiv #Ukraine. We discussed raising the cost of war to Russia, including imposing additional sanctions to Russia & lowering the oil price cap, avoiding circumvention of sanctions.

Also talked about ???????? path to #EU & #NATO. pic.twitter.com/Bf16WMRZjL — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 21, 2023

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив проти присутності в Раді Європи працівників, які є громадянами Росії.

Фото: Руслан Стефанчук