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Обговорили вступ України до ЄС і НАТО. Міністр закордонних справ Естонії приїхав до Києва

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Обговорили вступ України до ЄС і НАТО. Міністр закордонних справ Естонії приїхав до Києва

21 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter.

Зазначено, що глава МЗС Естонії взяв участь у засідані Верховної Ради.

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– Для мене велика честь взяти участь у парламентській сесії, де озвучили подяку Естонії за нашу незмінну підтримку, – написав він.

Також Рейнсалу провів зустріч зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

– Ми обговорили підвищення ціни війни для Росії, включаючи введення додаткових санкцій проти Росії та зниження верхньої межі ціни на нафту, щоб уникнути обходу санкцій. Також говорили про шлях України до ЄС та НАТО, – додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив проти присутності в Раді Європи працівників, які є громадянами Росії.

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Фото: Руслан Стефанчук

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