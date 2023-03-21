Прямі ознаки геноциду: Подоляк закликав не називати “евакуацією” вивезення дітей до РФ
Примусове вивезення українських дітей до Росії є прямою ознакою геноциду, а не порятунку.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він закликав іноземних журналістів не називати “евакуацією” викрадення українських дітей армією РФ.
– Закликаю всіх, зокрема іноземних журналістів, які фіксують українських дітей в Росії, не називати їх примусове вивезення з України евакуацією. Депортація, незаконне примусове усиновлення викрадених дітей, поміщення в спеціальні табори – це прямі ознаки “злочину геноциду”, а не порятунку, – написав Подоляк.
Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.