Березень, 21 в 19:38

Примусове вивезення українських дітей до Росії є прямою ознакою геноциду, а не порятунку.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він закликав іноземних журналістів не називати “евакуацією” викрадення українських дітей армією РФ.

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– Закликаю всіх, зокрема іноземних журналістів, які фіксують українських дітей в Росії, не називати їх примусове вивезення з України евакуацією. Депортація, незаконне примусове усиновлення викрадених дітей, поміщення в спеціальні табори – це прямі ознаки “злочину геноциду”, а не порятунку, – написав Подоляк.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.