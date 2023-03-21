Березень, 21 в 10:51

Служба безпеки України викрила та затримала в Одесі двох інформаторів спецслужб РФ, які розвідували позиції українських військових та систем протиповітряної оборони.

За даними СБУ, затриманими є двоє місцевих жителів. Один із них працював у комунальному підприємстві Теплопостачання міста Одеси.

У поле зору спецслужб РФ вони потрапили через прокремлівські погляди, які висловлювали серед знайомих.

Зараз дивляться

Зловмисники отримали від російських кураторів завдання збирати розвідувальні дані про локації підрозділів Сил оборони та розташування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на Одещині.

– Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ, – зазначили в СБУ.

Шукали розташування ППО та об’єктів інфраструктури: в Одесі викрили інформаторів РФ / 11 фотографий

Інформатори зв’язувалися з ворогом через месенджери, а розвіддані передавали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом місцевості.

Отримані дані РФ хотіла використати для підготовки повітряних ударів по Одесі.

СБУ викрила зловмисників під час контрдиверсійних заходів на Одещині, поетапно зафіксувавши їхні злочинні дії. Їх затримали під час спроби передати ворогу розвідувальну інформацію.

Вдома у інформаторів РФ під час обшуків виявили мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку з ворогом.

Суд відправив обох фігурантів під варту. Розслідування триває.

Нещодавно в Донецькій області СБУ викрила двох інформаторів ФСБ Росії, які коригували ракетно-артилерійські удари РФ.

Крім того, СБУ викрила агентурну групу російської розвідки, яка повідомляла ворогу позиції ЗСУ під Бахмутом.