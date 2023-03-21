В Україні ідентифікували російського командира, який розстріляв автомобіль з подружжям

Березень, 21 в 13:33

Правоохоронці Харківщини ідентифікували російського командира, який відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 червня 2022 року подружжя з Донеччини поїхало на авто до міста Бахмут, щоб евакуювати батьків.

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Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їх машину розстріляли військові РФ. Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли.

– У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Розуміючи, що треба врятувати родину, воїни відправили дрон із запискою “ЙДИ ЗА МНОЮ”. Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним. БПЛА привів її до місця дислокації ЗСУ, – йдеться в повідомленні.

У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Як з’ясували правоохоронці, вогонь по авто вів мешканець Москви, командир мотострілецького підрозділу ЗС РФ. Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною підозрюваний, сміючись у слухавку, сказав, що убив людину.

Росіянину повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання про оголошення окупанта у розшук.

Джерело: Харківська обласна прокуратура