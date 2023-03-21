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Факти / Україна

Збільшення темпів наступу РФ у районі Авдіївки призвело до великих втрат – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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авдіївка
Фото: УНІАН

Російські підрозділи, ймовірно, збільшують темп операцій на північ від Авдіївки, щоб спробувати оточити населений пункт.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

За словами мера Авдіївки Віталія Барабаша, окупанти в цьому районі використовують більшу кількість авіаційних підрозділів. Дедалі активніше використовують ракети Х-59, Х-101, Х-555 і С-300 біля Авдіївки.

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Напередодні в Генштабі ЗСУ розповіли, що окупаційна армія втратила близько трьох рот (імовірно, піхоти) під час штурму Авдіївки з 19 березня.

Високий темп російських операцій біля Авдіївки призвів до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відволікти українські підрозділи від інших ділянок фронту, вважають в ISW.

Аналітики ISW зазначають, що не спостерігали нарощування російських сил на околицях міста Донецька, і малоймовірно, що Росія зможе і далі підтримувати такий підвищений темп операцій.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що весняний наступ російських військ наближається до кульмінації, і окупаційна армія може активізуватися, щоб домогтися хоч якихось незначних успіхів, перш ніж остаточно втратити ініціативу на полі бою.

Джерело: ISW
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