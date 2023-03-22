Березень, 22 в 21:07

Білий дім прямо не звинуватив Росію в ракетному ударі по цивільному населенню в Запоріжжі, але заявив, що ця атака, “безумовно”, узгоджується з попередніми подібними ударами.

Йдеться про удар росіян по Запоріжжю 22 березня, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і 32 отримали поранення.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN допустив, що удар міг бути навмисно спрямований проти цивільного населення.

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– Він, безумовно, міг бути “спрямований проти цивільних”, – сказав він.

За його словами, це відповідає російському сценарію ведення війн.

– Очевидно, що атакувати цивільну інфраструктуру і не зважати на те, щоб уникнути нападу на цивільних – це прямо з російського сценарію й абсолютно можливо, – сказав Джон Кірбі.

Він додав, що США поки що не мають “конкретної інформації про цей удар”.

Кірбі також обговорив новини про те, що США прискорюють відправку ракетних комплексів ЗРК Patriot і танків Abrams в Україну. Хоча Кірбі зазначив, що “завжди” існувало відчуття терміновості, він сказав, що українці “добре” реагують на навчання і що прискорення поставок є “хорошою новиною”.

Представник Білого дому повторив, що політика США щодо поставок винищувачів F-16 наразі не зазнала “жодних змін”.

– Наступні тижні і місяці будуть вирішальними. Ми хочемо переконатися, що українці мають все, що їм потрібно для досягнення успіху, – сказав він.

За словами Кірбі, в центрі уваги наступних тижнів будуть чотири компоненти: бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона і боєприпаси, вказуючи на “більш відкриту місцевість і комбіновану війну”, що чекає попереду.

Відповідаючи на запитання про можливість надання Китаєм зброї Україні, Кірбі сказав, що “немає жодних ознак того, що вони рухаються в цьому напрямку або прийняли рішення з цього приводу”.

Він сказав, що йому “нічого не відомо” про плани президента Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але підтвердив, що США сподіваються, що така розмова відбудеться.