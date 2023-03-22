Одна людина загинула, у лікарні – ще 25: що відомо про постраждалих від удару по Запоріжжю

Березень, 22 в 14:03

22 березня в лікарні Запоріжжя померла постраждала від ракетного удару людина.

Оновлено о 14:03.

Сумну новину керівнику обласної військової адміністрації Юрію Малашко повідомили просто під час його коментаря в ефірі телемарафону Єдині новини.

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Зараз у лікарнях перебуває 25 людей. Три людини – у важкому стані, 19 – у середньому, троє – у легкому (серед них двоє – діти).

Оновлено о 13:40. У Запоріжжі під час ракетного удару постраждали 18 людей, серед них – двоє дітей семи та дев’яти років.

11 дорослих госпіталізовано. Четверо з них – у важкому стані, семеро – у середньому.

Ще п’ятьом надали медичну допомогу на місці прильоту.

Дітей зараз везуть до медичних закладів.

Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.

Зауважимо, що удень 22 березня стався обстріл Запоріжжя.

Війська РФ гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.

По Запоріжжю окупанти випустили шість ракет.

Під удар потрапили два дев’ятиповерхових будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Запорізька ОВА