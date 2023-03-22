Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Хмельницькому було чутно звук вибуху – ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
вибухи у Мелітополі

Вночі 22 березня у Хмельницькому пролунав вибух.

Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації. Жителів закликали залишатися в укриттях.

Зараз дивляться

Зазначимо, що ворог атакував Україну дронами. На Київщині та Житомирщині спрацювала протиповітряна оборона.

Станом на 02:30 повітряна тривога оголошена у Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Атака дронами: на Київщині працює ППО

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка