Березень, 22 в 2:40

Вночі 22 березня у Хмельницькому пролунав вибух.

Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації. Жителів закликали залишатися в укриттях.

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Зазначимо, що ворог атакував Україну дронами. На Київщині та Житомирщині спрацювала протиповітряна оборона.

Станом на 02:30 повітряна тривога оголошена у Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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