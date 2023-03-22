У Хмельницькому було чутно звук вибуху – ОВА
Вночі 22 березня у Хмельницькому пролунав вибух.
Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації. Жителів закликали залишатися в укриттях.
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Зазначимо, що ворог атакував Україну дронами. На Київщині та Житомирщині спрацювала протиповітряна оборона.
Станом на 02:30 повітряна тривога оголошена у Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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