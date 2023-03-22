Березень, 22 в 21:43

У Конгресі США 29 березня пройдуть публічні слухання в рамках Комітету закордонних справ Палати представників, де буде обговорений нагляд за допомогою Україні в контексті російсько-української війни.

Відповідний анонс був розміщений на сайті Комітету.

Під час слухань передбачено виступи генеральних інспекторів Держдепу, Пентагону та Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).

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Слухання відбудуться у середу, 29 березня, о 10:00 (16:00 за часом Києва).

Раніше Республіканська партія виступала за встановлення механізму більш пильного нагляду за допомогою Україні з боку США. Це вдалось, зокрема, завдяки тому, що республіканці здобули перемогу на проміжних виборах до Палати представників.

Встановлення відповідних механізмів може зменшити швидкість поставок з боку Сполучених Штатів до України.

Головою Палати представників у січні поточного року був обраний представник Республіканської партії Кевін Маккарті, який раніше виступав за подальшу підтримку України. Водночас він проти “безлімітного чека” від США.

Під час попередніх слухань американськими урядовцями не було виявлено нецільового використання допомоги з боку України.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року Сполучені Штати надали Україні допомогу на суму близько $30 млрд.