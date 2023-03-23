Березень, 22 в 22:41

Країни Північноатлантичного союзу вперше з 2017 року розблокували засідання Комісії Україна-НАТО, хоча зірвати цей захід знову, як і в попередні роки, мала намір влада Угорщини.

Як пише Європейська правда, очікується, що зустріч відбудеться на рівні глав МЗС відбудеться за два тижні у Брюсселі.

Цього разу на намір Угорщини заблокувати засідання Комісії Україна-НАТО відреагував секретаріат НАТО, коли за згодою усіх інших держав було фактично подолано угорське вето.

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Рішення щодо проведення саміту юридично оформили таким чином, щоб не руйнувати принцип консенсусу держав-членів НАТО. Країни організації Північноатлантичного договору оформили процедуру таким чином, щоб Угорщина не ризикувала із накладанням вето.

Для того, щоб Угорщина не блокувала засідання міністрів закордонних справ Комісії Україна-НАТО, пункт щодо проведення цього заходу не стали виносити окремо на порядку денному, щоб обговорити та голосувати за нього.

Генеральний секретар Північноатлантичного союзу, після консультацій з іншими державами-членами НАТО та за їх підтримки, запропонував 30 країнам затвердити порядок денний загалом.

Таким чином, якби Угорщина блокувала документ заради зриву засідання Комісії, це могло б означати, що угорці голосують проти усієї міністерської зустрічі, що призначена на 4-5 квітня.

Генсек НАТО попередив офіційний Будапешт, що це – не останній такий випадок, оскільки НАТО у майбутньому також планує ігнорувати вето Угорщини щодо зустрічей з Україною.

Це серед іншого може розблокувати повноцінну участь України у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

Офіційний Будапешт відреагував на цей крок секретаріату НАТО заявою очільника МЗС Петера Сійярто, який запевнив виборців, що попри “безпрецедентний тиск Заходу” Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО та ЄС.