Засідання Комісії Україна-НАТО все ж відбудеться: як Брюссель зміг оминути вето Угорщини
Країни Північноатлантичного союзу вперше з 2017 року розблокували засідання Комісії Україна-НАТО, хоча зірвати цей захід знову, як і в попередні роки, мала намір влада Угорщини.
Як пише Європейська правда, очікується, що зустріч відбудеться на рівні глав МЗС відбудеться за два тижні у Брюсселі.
Цього разу на намір Угорщини заблокувати засідання Комісії Україна-НАТО відреагував секретаріат НАТО, коли за згодою усіх інших держав було фактично подолано угорське вето.
Рішення щодо проведення саміту юридично оформили таким чином, щоб не руйнувати принцип консенсусу держав-членів НАТО. Країни організації Північноатлантичного договору оформили процедуру таким чином, щоб Угорщина не ризикувала із накладанням вето.
Для того, щоб Угорщина не блокувала засідання міністрів закордонних справ Комісії Україна-НАТО, пункт щодо проведення цього заходу не стали виносити окремо на порядку денному, щоб обговорити та голосувати за нього.
Генеральний секретар Північноатлантичного союзу, після консультацій з іншими державами-членами НАТО та за їх підтримки, запропонував 30 країнам затвердити порядок денний загалом.
Таким чином, якби Угорщина блокувала документ заради зриву засідання Комісії, це могло б означати, що угорці голосують проти усієї міністерської зустрічі, що призначена на 4-5 квітня.
Генсек НАТО попередив офіційний Будапешт, що це – не останній такий випадок, оскільки НАТО у майбутньому також планує ігнорувати вето Угорщини щодо зустрічей з Україною.
Це серед іншого може розблокувати повноцінну участь України у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.
Офіційний Будапешт відреагував на цей крок секретаріату НАТО заявою очільника МЗС Петера Сійярто, який запевнив виборців, що попри “безпрецедентний тиск Заходу” Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО та ЄС.