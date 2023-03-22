Березень, 22 в 20:21

Росія отримає політичну, юридичну та військову відповідь після терористичних атак по Запоріжжю та Київській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 22 березня.

Президент пообіцяв, що Україна обов’язково відповість окупантам на кожен удар по українських містах.

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– Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину… Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб’єкта, який не відчував би цього вже зараз, – заявив він.

Український лідер висловив співчуття всім українцям, які втратили своїх рідних і близьких через російський терор.

Він розповів, що протягом дня був із візитами в різних регіонах України. Спочатку відвідав Донецьку область, де був на передовій, а потім Харківщину, де обговорював ситуацію в обласному центрі, на кордоні та інших районах області.

– Почав із фронту, з району Бахмута. Це честь для мене – підтримати наших воїнів, які захищають державу в найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував нашим бійцям за хоробрість, за їхню стійкість, за Україну, яку ми бережемо завдяки саме таким героям, завдяки кожному і кожній, хто бореться проти російського зла. Відвідав поранених воїнів, – розповів Зеленський.

Він додав, що побажав усім пораненим захисникам України якнайшвидшого одужання від імені всіх українців.

– Подякував лікарям, медичним сестрам. І хочу зараз подякувати також усім, хто підтримує наших воїнів, які відновлюються після поранень. Хто допомагає всім, що необхідно, нашим лікарям, усім, хто працює заради реабілітації після поранень. Я вдячний кожному волонтеру, кожному нашому партнеру, хто допомагає, – повідомив президент.

Володимир Зеленський сказав, що йому “боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла страшні страждання, руїну”.

– Майже постійна, щогодинна сирена повітряної тривоги в Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю… Саме там, на Донбасі, на Харківщині, – скрізь, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, крім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу, – додав він.

Український лідер упевнений, що сьогодні в усіх районах Сходу України, де є український прапор, є і надія.

– Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону, – сказав Зеленський.

Протягом другої половини дня Володимир Зеленський разом із командою та керівником Офісу президента працювали на Харківщині.

– Як і на Донеччині, провів нараду щодо ситуації в регіоні, щодо соціальних та безпекових потреб. Дуже важливо, що Харків тримається міцно. Молодці! Вдячний вам, харків’яни! Впевнено тримайтеся. Місто живе, місто бореться, Харків дає силу всьому нашому Сходу. Я дякую кожному і кожній, хто залишився в Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон, – сказав президент.

Володимир Зеленський подякував тим, хто перебуває на позиціях, на постах, на об’єктах критичної інфраструктури, а також комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам.

– Представники регіону поінформували мене про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення всіх, хто працює для наших людей на Харківщині. Обговорили ці питання. Обговорили відновлення, гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж. Усе, що в компетенції уряду, буде зроблено обов’язково, – сказав президент.

Володимир Зеленський також передав Харкову спеціальну нагороду – відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що “позначає особливу хоробрість харків’ян”.

– І ще одне. Цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, під загрозою російських репресій і знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України та в боях на передовій. Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, всім громадам. І нехай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні в що і саме тому здатен на такий терор, – сказав він.

Володимир Зеленський побажав, щоб наступний Рамадан розпочався в мирі та на всій вільній від Росії українській землі.