Бахмут не можуть взяти, техніки та бажання немає: окупант скаржиться на невдачі на фронті

Березень, 23 в 18:55

У перехопленій українською розвідкою розмові окупанти обговорюють випадки дезертирства військовослужбовців із Росії та невдачі на Бахмутському напрямку.

– Цей божевільний Бахмут взяти не можуть, ніх*я бл*. Техніки немає, ніх*я немає, чи бажання немає, – каже окупант.

У розмові обговорюється, що 119 військовослужбовців Росії самовільно залишили місця несення служби: 90 знайшли, а стосовно 70 людей порушили кримінальні справи.

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Водночас окупант розповідає, що за новими правилами, якщо військовослужбовець відсутній 48 годин, то згодом на нього починають кримінальну справу, а далі – в’язниця.

– Давно б їх усіх пох*ярили, каже, просто не дають, – каже солдат РФ.

До речі, командир 30 бригади ЗСУ вважає, що Бахмут на Донеччині виконав своє завдання на 200%.

Фото: ГУР Міноборони України