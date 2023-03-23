Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Бахмут не можуть взяти, техніки та бажання немає: окупант скаржиться на невдачі на фронті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російські окупанти

У перехопленій українською розвідкою розмові окупанти обговорюють випадки дезертирства військовослужбовців із Росії та невдачі на Бахмутському напрямку.

– Цей божевільний Бахмут взяти не можуть, ніх*я бл*. Техніки немає, ніх*я немає, чи бажання немає, – каже окупант.

У розмові обговорюється, що 119 військовослужбовців Росії самовільно залишили місця несення служби: 90 знайшли, а стосовно 70 людей порушили кримінальні справи.

Зараз дивляться

Водночас окупант розповідає, що за новими правилами, якщо військовослужбовець відсутній 48 годин, то згодом на нього починають кримінальну справу, а далі в’язниця.

– Давно б їх усіх пох*ярили, каже, просто не дають, – каже солдат РФ.

До речі, командир 30 бригади ЗСУ вважає, що Бахмут на Донеччині виконав своє завдання на 200%.

Фото: ГУР Міноборони України

Джерело: ГУР
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка