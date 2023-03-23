Череватий розповів, чому росіянам не вдається прорвати оборону Бахмута

Березень, 23 в 13:50

Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Лише за минулу добу біля Богданівки, Предтечиного відбулося 35 боєзіткнень і 29 в районі самого Бахмута та околиць.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, наш Генштаб знав про “великий наступ” окупантів, тому вибудував грамотну ешелонну оборону. І ще на етапі розгортання військ ЗСУ часто накривали ворогів ракетними ударами або ударами артилерії чи авіації. Тому ніяких значних успіхів загарбники не досягли.

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Проте складні бої там все ще тривають. Щонайменше 222 рази зі ствольної артилерії та РСЗВ ворог обстрілював весь Бахмутський фронт.

Наші воїни знищили 107 окупантів, ще 133 отримали поранення.

Другий напрямок, де ворог найбільше проявляє активність – це Куп’янськ – Лиман.

За добу 408 разів російські загарбники били по наших позиціях на цьому напрямку. Відбулося чотири боєзіткнення, 10 авіанальотів.

Характерною рисою цього напрямку є те, що тут ворог застосовує регулярні війська та багато бронетехніки. Наприклад, лише за минулу добу вдалося знищити чотири танки Т-90, ЗРК Бук, САУ Акація, Мста. Вдалося знищити 39 окупантів.