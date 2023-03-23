Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 23.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 393-тю добу повномасштабної війни російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Найбільш запеклі бої точаться в південній та північній частині Бахмута Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 23.03.2023

Карта бойових дій 22 березня 2023

Зараз дивляться

Втрати РФ на 23 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 168 150 (+660),
  • танків ‒ 3 570 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 898 (+11),
  • артилерійських систем – 2 608 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 511 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 273 (+1),
  • літаків – 305,
  • гелікоптерів – 290,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 909,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18),
  • спеціальної техніки ‒ 273 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка