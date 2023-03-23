Карта бойових дій на 23.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 23 в 6:13

На 393-тю добу повномасштабної війни російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Найбільш запеклі бої точаться в південній та північній частині Бахмута Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 23.03.2023

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Втрати РФ на 23 березня 2023

особового складу ‒ близько 168 150 (+660),

танків ‒ 3 570 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 6 898 (+11),

артилерійських систем – 2 608 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 511 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 273 (+1),

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),

крилатих ракет ‒ 909,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18),

спеціальної техніки ‒ 273 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.