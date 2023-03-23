Карта бойових дій на 23.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 393-тю добу повномасштабної війни російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Найбільш запеклі бої точаться в південній та північній частині Бахмута Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 23.03.2023
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Втрати РФ на 23 березня 2023
- особового складу ‒ близько 168 150 (+660),
- танків ‒ 3 570 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 6 898 (+11),
- артилерійських систем – 2 608 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 511 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 273 (+1),
- літаків – 305,
- гелікоптерів – 290,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
- крилатих ракет ‒ 909,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 273 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.