Березень, 23 в 19:36

Майже 90% українців переконані, що саме Росія має заплатити за відбудову України після завершення війни: за рахунок своїх активів чи репарацій.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Згідно з дослідженням, 89% опитаних вважають, що відновлення зруйнованої інфраструктури України повинна фінансувати саме Росія: за рахунок конфіскованих російських активів або репарацій.

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Ще 24% українців заявили, що проведення післявоєнної відбудови України мають профінансувати міжнародні організації.

Крім того, 11% респондентів переконані, що це мусить зробити українська центральна влада, а 6% покладають місію на бізнес.

Більш ніж половина українців (57%) заявили, що використання коштів на відбудову насамперед мають контролювати міжнародні організації.

Ще 32% покладають функцію контролю на громадян України, 19% – на центральну владу, 15% – на громадські організації, 13% – на місцеву владу, а 8% – на правоохоронні органи України.

Згідно з опитуванням, 54% українців вважають, що рішення про пріоритетні напрямки відбудови мають ухвалювати жителі зруйнованих міст і селищ шляхом опитування. А 37% виступають за те, щоб ці рішення ухвалювали органи місцевої влади.

– Попри безперервні атаки Росії впродовж року повномасштабної війни, українці бачать майбутнє України позитивно і хочуть брати участь у процесах відбудови. Саме громадяни та місцева влада зможуть знайти найкращі рішення щодо того, як відродити міста й селища після закінчення війни, – зазначив Майкл Дракмен, директор Міжнародного республіканського інституту в Україні.

Опитування проходило по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Протягом 1-5 лютого цього року були опитані 2 тис. жителів України віком від 18 років. До вибірки не увійшли громадяни, які зараз перебувають за межами України.

Методом опитування є телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.