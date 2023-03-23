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Факти / Україна

На Одещині пролунали вибухи: працює ППО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Повідомляють про вибухи на Одещині. Попередньо, це робота ППО.

Про це поінформував речник очільника обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– О 21:30 ворог намагався атакувати нашу область винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами та засобами протиповітряної оборони збито обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу “повітря-поверхня”, – написав він.

Нагадаємо, що вночі 21 березня Росія випустила по Одеській області три керовані авіаційні ракети класу повітря-поверхня X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Одна з ракет вдарила по будівлі УПЦ МП, є поранені.

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