Березень, 23 в 11:06

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький назвав анонсований росіянами “великий наступ” ні чим іншим, як російською пропагандою та переоцінкою їхніх можливостей.

Про це представник ГУР розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, окупанти перейшли до активних наступальних дій на початку лютого.

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Тоді вони мали за мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте цього так і не сталося.

– Великий наступ – це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей. Де той великий наступ? Ціль у них залишилися одна – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції, – зауважив Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, ще на початку вторгнення стало зрозуміло, що Росія не здатна проводити одночасно великий наступ на двох-трьох напрямках – для росіян це неможливо.

Херсонська і Запорізька області, Крим – там росіяни готуються до оборони. На адміністративні кордони Донецької та Луганської областей окупантам так і не вдалося вийти.

Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що найближчі тижні будуть “критичними” на війні, адже Путін може спробувати піти у наступ на кількох напрямках.

Фото: ОК Схід