Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Шоломи 50-річної давнини та кулемет 1910 року: яку техніку використовує РФ у війні проти України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Шоломи 50-річної давнини та кулемет 1910 року: яку техніку використовує РФ у війні проти України

Нідерландські розслідувачі опублікували список застарілої техніки 50+, яку РФ використовує в Україні.

Дані з’явились на сайті Oryx.

  • танки Т-54-3 (1952), Т-54Б (1957), Т-62 (1967), Т-64А (1969);
  • бронемашина БРДМ-2 (1963);
  • БМП-1 (1966);
  • бронетранспортери БТР-50 (1954) та БТР-60ПБ (1966);
  • ремонтна машина БТС-4А (1967);
  • буксовані гармати Д-30 (1960); Д-1 (1943) та Д-20 (1953);
  • РСЗВ БМ-21 Град (1963);
  • ЗСУ-23-4 Шилка (1965);
  • піхотне озброєння: гвинтівка (1930), кулемет Максим (1910);
  • військове спорядження: шоломи СШ-68 (1968).
Читайте
Бахмут не можуть взяти, техніки та бажання немає: окупант скаржиться на невдачі на фронті

Зазначається, що крім цього на фронт надходить безліч застарілих автомобілів, таких, як ГАЗ-51 1946 року або ЗіЛ-131 1964 року і навіть “трилінійки”.

Зараз дивляться

– Ті, хто очікував, що російське вторгнення в Україну у 2022 році стане демонстрацією військової могутності РФ, незабаром були розчаровані. І деградація бойових можливостей РФ продовжується швидкими темпами. Через рік після початку війни тріщини у військовій машині Кремля починають перетворюватися на прірву. Після величезних втрат армія РФ підійшла до того моменту, коли вона вже не може замінити втрачену техніку озброєнням, хоча б приблизно еквівалентним, – йдеться у повідомленні.

Фото: Команда розвідки конфліктів

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка