Шоломи 50-річної давнини та кулемет 1910 року: яку техніку використовує РФ у війні проти України

Нідерландські розслідувачі опублікували список застарілої техніки 50+, яку РФ використовує в Україні.

Дані з’явились на сайті Oryx.

Зазначається, що крім цього на фронт надходить безліч застарілих автомобілів, таких, як ГАЗ-51 1946 року або ЗіЛ-131 1964 року і навіть “трилінійки”.

– Ті, хто очікував, що російське вторгнення в Україну у 2022 році стане демонстрацією військової могутності РФ, незабаром були розчаровані. І деградація бойових можливостей РФ продовжується швидкими темпами. Через рік після початку війни тріщини у військовій машині Кремля починають перетворюватися на прірву. Після величезних втрат армія РФ підійшла до того моменту, коли вона вже не може замінити втрачену техніку озброєнням, хоча б приблизно еквівалентним, – йдеться у повідомленні.