Шоломи 50-річної давнини та кулемет 1910 року: яку техніку використовує РФ у війні проти України
Нідерландські розслідувачі опублікували список застарілої техніки 50+, яку РФ використовує в Україні.
Дані з’явились на сайті Oryx.
- танки Т-54-3 (1952), Т-54Б (1957), Т-62 (1967), Т-64А (1969);
- бронемашина БРДМ-2 (1963);
- БМП-1 (1966);
- бронетранспортери БТР-50 (1954) та БТР-60ПБ (1966);
- ремонтна машина БТС-4А (1967);
- буксовані гармати Д-30 (1960); Д-1 (1943) та Д-20 (1953);
- РСЗВ БМ-21 Град (1963);
- ЗСУ-23-4 Шилка (1965);
- піхотне озброєння: гвинтівка (1930), кулемет Максим (1910);
- військове спорядження: шоломи СШ-68 (1968).
Зазначається, що крім цього на фронт надходить безліч застарілих автомобілів, таких, як ГАЗ-51 1946 року або ЗіЛ-131 1964 року і навіть “трилінійки”.
– Ті, хто очікував, що російське вторгнення в Україну у 2022 році стане демонстрацією військової могутності РФ, незабаром були розчаровані. І деградація бойових можливостей РФ продовжується швидкими темпами. Через рік після початку війни тріщини у військовій машині Кремля починають перетворюватися на прірву. Після величезних втрат армія РФ підійшла до того моменту, коли вона вже не може замінити втрачену техніку озброєнням, хоча б приблизно еквівалентним, – йдеться у повідомленні.