Березень, 23 в 7:44

Прессекретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі 21 березня заявив, що Бахмут усе ще залишається пріоритетним напрямком для України та Росії, але російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на інших напрямках.

Окупаційні сили домоглися незначного просування в південній частині Бахмута, а ЗСУ провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що наступальний потенціал армії РФ у районі Бахмута знижується – дедалі менше боїв фіксується на цій ділянці.

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У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що російські сили можуть втрачати темп у районі Бахмута, оскільки російський генштаб перекидає підрозділи на інші напрямки.

Наразі російські підрозділи збільшують темп наступальних операцій навколо Авдіївки, прагнучи оточити її. Можливо, вони зроблять це за рахунок операцій навколо Бахмута і застопореного наступу навколо Вугледара.

Російські військовослужбовці 136 окремої гвардійської мотострілецької бригади (Південний військовий округ) раніше заявляли, що вони прямують у район Вугледара для проведення штурму, але 21 березня російський військовий блогер заявив, що підрозділи 136 мотострілецької бригади діють на Авдіївському напрямку.

Зміна дислокації свідчить про те, що російське командування віддало пріоритет наступу на Авдіївку, а не відновленню наступу на Вугледар.

Схоже, що РФ стягує більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їй збільшити темпи просування.