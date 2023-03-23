Зеленський назвав 5 небезпек, які затягують війну та віддаляють мир

Березень, 23 в 21:40

Під час робочої поїздки регіонами України президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради і відзначив п’ять ключових небезпек – те, що затягує війну і віддаляє мир.

І перша з них – це зволікання з передачею українським військовим зброї, передусім далекобійної, яка може захистити наш народ від терору.

Другий приклад затягування війни – нерішучість стосовно передачі Україні сучасних літаків.

Зараз дивляться

– Я вдячний Польщі та вдячний Словаччині за ухвалені рішення щодо МіГів для України. Це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків, і саме про них ми з вами говорили. Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасніших літаків? – сказав голова держави.

Ще одна небезпека – затягування санкційних рішень і розмивання санкцій, особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпеки.

– Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз, – говорить президент.

Четвертий приклад – формула миру, яку Зеленський представив восени.

– Ми давно говоримо про організацію Саміту формули миру. Усі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть, – говорить Зеленський.

Крім того, важливо, щоб не було затягування у зближенні України та Євросоюзу.

– Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така сама готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи. Маємо зробити все, щоб затягування не було. І справді можемо це зробити. Європа вміє бути рішучою. Я знаю, що ви вмієте цінувати час, – зазначив він.

Фото: скрін із відео