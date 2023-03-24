Березень, 24 в 1:15

У Верховній Раді заявили про необхідність замінити довічні пільги для демобілізованих на стипендії, які вони будуть отримувати впродовж двох-трьох років.

Про це заявила голова Комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв’ю, оприлюдненому на сайті Комітету.

– Існує велика проблема з довічними пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет держави компенсувати не може, – сказала вона.

За її словами, сьогодні система підтримки ветеранів через кошти Держбюджету потребує трансформації та актуалізації відповідно до потреб ветерана.

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– Концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у 2-3 річну грошову стипендію/доплату до основного доходу. Водночас ми маємо провести опитування самих військовослужбовців, що саме в першу чергу вони потребують після демобілізації, яку підтримку та сервіс очікують, – сказала Галина Третьякова.

Вона вказала, що необхідно замінити неробочі пільги на те, що дійсно потрібно військовим після демобілізації — житло, державна фінансова підтримка на період адаптації до мирного життя, реабілітація, відпустка, на яку в бюджеті також мають бути передбачені кошти, сприяння державі у досягненні захисниками економічної незалежності тощо.

– Всі ці процеси потребують патронату з боку держави (Ветеранська патронатна служба) у тісній співпраці з представниками фронт-офісів держави, – сказала вона, маючи на увазі під фронт-офісами держави ЦНАПи, Пенсійний фонд, УСЗН та органи місцевого самоврядування.

Щодо оплачуваної відпустки, Третьякова вважає, що після демобілізації військовослужбовець повинен мати не менше 2−3 місяців для того, щоб адаптуватися до громадянського життя та отримувати дохід за рахунок держави на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби.

– За оптимістичним сценарієм через ці 2-3 місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою демобілізований військовослужбовець має мати робоче місце, дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло, здобути додаткову або часткову кваліфікацію (за потреби), – сказала вона.

Стосовно стипендії на 2-3 роки, то її розмір повинен залежати від посади військовослужбовців під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань, каже глава Комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

– Все це потрібно ретельно обрахувати. Це вже робота для уряду. В той же час потрібно готувати системні законопроекти та розпочинати перемовини з МВФ щодо забезпечення поствоєнної адаптації. Адже це все стосується бюджетного фінансування, – додала Третьякова.

Вона додала, що сьогодні у Раді очікують, що після 2-3 років державної підтримки учасник бойових дій зможе “продовжити життєвий шлях вже без особливого супроводу держави”.