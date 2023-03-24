Контрнаступ ЗСУ не обмежений в часі: Данілов відповів на заяви про “єдиний шанс”

Березень, 24 в 15:45

Контрнаступ ЗСУ не є обмеженим в часі, він триватиме до повернення українських територій в межах кордонів 1991 року.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

– Останній інформаційний тренд – розмови про “єдиний шанс” і чи не останню можливість для Сил оборони України перейти в контрнаступ. Наш наступ триватиме до рубежів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не обмежений часом, – написав Данілов у Twitter.

Днями президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, і це має відбутись протягом декількох місяців.

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За його словами, після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги партнерам буде вкрай складно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

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