Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Повітряні сили попередили про кримінальну відповідальність Telegram-каналів, які публікують “прильоти”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ракета
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав в інформаційному просторі дотримуватися “режиму тиші” щодо руху ворожих ракет та публікації місць “прильотів”.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Він нагадав, що публікувати скриншоти та повідомляти у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів заборонено.

Зараз дивляться

– Найближчим часом буде вжито серйозних заходів, можливо, будуть відкриті кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу дають інформацію про рух БПЛА та ракет, – сказав Юрій Ігнат.

Він наголосив, що йдеться не про офіційні канали місцевих військових адміністрацій.

– Я не говорю про офіційні Telegram-канали керівників тощо, а ті, які нас сьогодні інформують про рух тих самих ракет, “шахедів” тощо, – зауважив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат зауважив, що інформацію з наших Telegram-каналів про “прильоти” окупанти використовують при плануванні наступних ракетних ударів.

Читайте
Від пуску до влучання – секунди: Ігнат повідомив, чим РФ атакувала Запоріжжя

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка