Березень, 24 в 11:32

Речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав в інформаційному просторі дотримуватися “режиму тиші” щодо руху ворожих ракет та публікації місць “прильотів”.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Він нагадав, що публікувати скриншоти та повідомляти у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів заборонено.

Зараз дивляться

– Найближчим часом буде вжито серйозних заходів, можливо, будуть відкриті кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу дають інформацію про рух БПЛА та ракет, – сказав Юрій Ігнат.

Він наголосив, що йдеться не про офіційні канали місцевих військових адміністрацій.

– Я не говорю про офіційні Telegram-канали керівників тощо, а ті, які нас сьогодні інформують про рух тих самих ракет, “шахедів” тощо, – зауважив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат зауважив, що інформацію з наших Telegram-каналів про “прильоти” окупанти використовують при плануванні наступних ракетних ударів.