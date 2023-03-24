У Чернівцях правоохоронець та працівник військовокомату допомагали за $3 тис. ухилянтам

Березень, 24 в 17:38

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило у Чернівцях чергову схему виїзду за кордон військовозобов’язаних. Було встановлено, що правоохоронець та співробітник центру комплектування видавали ухилянтам довідки про відстрочку від мобілізації.

– Співробітники ДБР повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу з Чернівців та працівнику Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які “допомагали” отримувати довідки про відстрочку від мобілізації, – йдеться у повідомленні ДБР у Telegram.

Зазначається, що правоохоронець вигадав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації.

– Він розшукував потенційних “клієнтів”, у тому числі тих, хто найближчим часом хоче виїхати з України, та пропонував їм отримати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої “послуги” склала близько $3 тис. До схеми правоохоронець залучив співробітника військкомату, який підказував “клієнтам”, до яких приватних лікарів слід звернутися і на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати “правильні” результати, – наголошується у повідомленні.

Після цього ці документи співробітник військкомату передавав військово-лікарській комісії, у якої просив “за знайомством” не призначати додаткових обстежень у лікарів та ухвалити рішення про надання відстрочки від мобілізації.

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ГБР затримало правоохоронця під час отримання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Наразі його знято з посади, суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також Бюро повідомило про підозру співробітника військкомату.