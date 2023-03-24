Березень, 24 в 18:39

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) загрожує не тільки президенту Росії Володимиру Путіну, а й його найближчому оточенню. А Угорщина повинна перестати бути країною-підписантом Римського статуту, якщо не хоче підкорятися рішенню МКС.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Найголовніші та найрезонансніші заяви – читайте в цьому матеріалі.

За його словами, рішення МКС стало несподіванкою для Росії.

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– Я б дуже хотів, щоб це сталося ще влітку 2014 року, коли за прямою вказівкою Путіна було збито літак MH17, на борту якого загинули 80 дітей, з них – 3 немовлят, – зауважив секретар РНБО.

Водночас Олексій Данілов назвав ордер главі Кремля поворотним моментом, який також стане викликом російським політичним елітам і бізнесу.

– Путін обов’язково опиниться на лаві підсудних. Це неминуче, – наголосив Данілов.

Крім ордера на арешт Володимира Путіна, підозрюваною МКС також вважає російську уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову. Обох підозрюють у незаконній примусовій депортації дітей з території України до Росії.

– Яким чином росіяни рятували наших дітей – це ж тортури, а не порятунок, – говорить секретар РНБО.

Напередодні, 21 березня, Україна змогла повернути 15 неповнолітніх. Один із підлітків розповідав, що під час утримання росіянами палицями били тих, хто підтримував Україну.

– У мене руки трусяться, коли я почув. Їх (росіян. – Ред.) душити треба. Знищувати всіх мерзотників, які увірвалися сюди, – сказав Олексій Данілов.

Він наголосив, що кожна дитина повернеться додому, а злочинці будуть покарані.

Крім того, секретар РНБО прокоментував уряди Угорщини, які не хочуть заарештовувати Путіна, як це вимагає від них Римський статут, що зобов’язує їх діяти у зв’язку з ордером від МКС.

Влада Угорщини раніше заявила, що арешт президента Росії призведе до ескалації конфлікту. Олексій Данілов каже, що таким чином у Будапешту присутні подвійні стандарти.

– Якщо Угорщина вважає, що вона не є членом Римського статуту, то вона повинна звідти вийти і не створювати подвійні стандарти. Тому що всі закони однакові для всіх країн, – сказав він.

Секретар РНБО також прокоментував те, що Україна досі не ратифікувала Римський статут.

– Оскільки з 2014 року на території України відбуваються військові дії, були певні застереження, чи стануть ті чи інші дії підпадати під Римський статут, – зазначив він.

Та зараз Україна займається цим питанням, додав Данілов.