Березень, 24 в 6:56

ЄС планує організувати конференцію щодо забезпечення повернення на батьківщину українських дітей, вивезених до РФ під час військового вторгнення. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Це жахливе нагадування про найпохмуріші часи нашої історії, про те, що там відбувається з депортацією дітей. Це військовий злочин, — зазначила вона.

Голова Європейської комісії заявила, що працюватиме з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб мобілізувати міжнародну підтримку для повернення українських дітей.

– На сьогодні нам відомо про 16 200 депортованих дітей, з яких повернулося лише 300, і ці злочинні дії повністю виправдовують ордери на арешт, видані МКС. Ми перебуваємо на початку дуже важкої роботи, ми прагнемо об’єднати міжнародний тиск, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцеперебування цих дітей. І ми прагнемо допомогти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям отримати більш якісну та повну інформацію про дітей, депортованих до РФ, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що йдеться, зокрема, і про дітей, яких згодом було усиновлено або передано до російських прийомних родин.