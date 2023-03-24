Вибухівку скинули з дрона: РФ знову обстріляла Берислав на Херсонщині
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Війська РФ знову обстріляли Берислав у Херсонській області.
Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.
– Черговий ворожий удар по Бериславу. Росіяни атакували одну з адміністративних будівель, — у приміщенні вибило чимало вікон, – йдеться у повідомленні.
За оперативною інформацією, вибухівку скинули з дрона.
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Літвінов зауважив, що постраждалих внаслідок цієї атаки немає.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня, російські окупанти завдали чергового обстрілу по мирних жителях біля Херсону.
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