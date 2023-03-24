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Факти / Україна

Вибухівку скинули з дрона: РФ знову обстріляла Берислав на Херсонщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибухівку скинули з дрона: РФ знову обстріляла Берислав на Херсонщині
Фото: Depositphotos

Війська РФ знову обстріляли Берислав у Херсонській області.

Про це у Telegram повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

– Черговий ворожий удар по Бериславу. Росіяни атакували одну з адміністративних будівель, — у приміщенні вибило чимало вікон, – йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, вибухівку скинули з дрона.

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Літвінов зауважив, що постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня, російські окупанти завдали чергового обстрілу по мирних жителях біля Херсону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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