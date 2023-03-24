Березень, 24 в 8:39

Українські захисники впродовж доби ліквідували 1 020 російських загарбників.

Загалом за 13 місяців повномасштабної війни Збройні сили України знищили 169 170 окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони спалили чотири танки, 23 бойових броньованих машини, вісім артилерійських систем, три одиниці засобів протиповітряної оборони, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спеціальної техніки.

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Над Україною українські військові приземлили п’ять безпілотників та дві крилаті ракети.

Втрати РФ на 24 березня 2023

особового складу – близько 169 170 (+1 020),

танків ‒ 3 574 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 921 (+23),

артилерійських систем – 2 616 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 511,

засобів протиповітряної оборони ‒ 276 (+3),

літаків – 305,

вертольотів – 290,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5),

крилатих ракет ‒ 911 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12),

спеціальної техніки – 277 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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