11 бойових броньованих машин, шість БПЛА та 720 окупантів. Втрати ворога на 25 березня

Березень, 25 в 10:07

Українські захисники впродовж доби ліквідували 720 російських загарбників.

Загалом за 13 місяців повномасштабної війни Збройні сили України знищили 169 890 окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони спалили шість танків, 11 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, шість БПЛА, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також дві одиниці спеціальної техніки.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 25.03.2023:

особового складу ‒ близько 169 890 (+720) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3580 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од;

артилерійських систем – 2623 (+7) од;

РСЗВ – 520 (+9) од;

засобів ППО ‒ 276 од;

літаків – 305 од;

гелікоптерів – 291 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6) од;

крилатих ракет ‒ 911 од;

кораблів /катерів ‒ 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19) од;

спеціальної техніки ‒ 279 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 395 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.