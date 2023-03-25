Череватий назвав головні передумови для сповільнення окупантів на Бахмутському напрямку

Березень, 25 в 15:00

Головною передумовою для сповільнення наступу окупаційних російських військ на Бахмутському напрямку є грамотна оборона та грамотне проведення оборонної операції.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

— Головні передумови щодня виконують своєю працею наші військовослужбовці, які знищують сотнями на цьому напрямку представників Вагнера. Останнім часом до них доєдналися підрозділи регулярного війська. Головна передумова – це грамотна оборона, грамотне проведення оборонної операції завдяки рішенню командування, праці штабів та бойовій роботі наших підрозділів. Вони винищують бойовий потенціал противника, знищуючи техніку, командирів та бійців, – розповів він.

Сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50. Він наголосив, що наразі Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За цю добу противник завдавав 178 ударів як ствольною артилерією, так і реактивними системами залпового вогню.

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За словами Череватого, українські захисники на цьому напрямку підбили бойовий вертоліт Мі-24, танк Т-80, БМП та самохідну артилерійську установку Гвоздика.

Череватий додав, що у росіян на Бахмутському напрямку все зосереджено на атакувальних діях, бо поставлене завдання взяти Бахмут та вийти на рубежі Донецької області.

Фото: АрміяInform