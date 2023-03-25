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Факти / Україна

Діалог Зеленського з Сі Цзіньпінем: у ЄС закликають лідерів до переговорів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Зеленський, Сі Цзіньпінь

ЄС підтримує переговори глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та наполягає на діалозі.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що один з чиновників ЄС заявив, що блок хоче, щоб Сі розмовляв із Зеленським так само, як він спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним.

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– Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь… Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною, – наводить видання слова чиновника.

Раніше у західних ЗМІ з’явилась інформація, що після візиту до Москви лідер КНР Сі Цзіньпін може зателефонувати Зеленському.

При цьому президент України зазначав, що він не отримував від Пекіна пропозицій про переговори з Сі, але передавав дипломатичними каналами, що хоче діалогу.

Нагадаємо, що на початку цього тижня Сі Цзіньпін здійснив кількаденний візит до РФ та зустрівся з Путіним. Метою поїздки в китайському МЗС називали начебто “заклик до миру” та “сприяння переговорам”.

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