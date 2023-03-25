Березень, 25 в 8:00

Атаки Росії у кіберпросторі на державні органи та спроби російських агентів розхитати ситуацію всередині України почалися ще до 24 лютого 2022, а співробітники СБУ виконують спецоперації на фронті, втім, їхні імена не можна називати, навіть якщо вони посмертно отримують відзнаку Героя України.

Про те, як змінилася робота українських спецслужб після повномасштабного вторгнення та яка частка роботи СБУ залишається непоміченою для цивільного населення, в інтерв’ю Фактам ICTV розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

– Пане Артеме, від початку повномасштабної війни для більшості державних структур, служб – зокрема СБУ – додалося чимало роботи. Чи можна сказати, що після 24 лютого робота Служби безпеки України кардинально змінилася або перебудувалася?

Зараз дивляться

– Від початку повномасштабного вторгнення СБУ разом із нашими колегами по силовому та правоохоронному блоку стали на захист держави. Зараз немає такої сфери, де не задіяні наші співробітники. Від безпосереднього виконання своїх функцій з протидії іноземним спецслужбам – до виконання бойових завдань, до гуманітарних функцій, до захисту інформаційного та кіберсередовища.

Тобто, ми присутні скрізь. Якщо ви питаєте, як змінилося життя з 24 числа, то й до 24 лютого СБУ активно протидіяла іноземним спецслужбам, і саме завдяки тому, що контррозвідувальний режим працював ще й до того часу, зокрема вдалося і зірвати план Москви із захоплення Києва за три дні. Тому що одразу були відомі потенційно ризиковані об’єкти, які було відпрацьовано.

Загалом, від 24 числа був значно підвищений рівень контррозвідувального забезпечення. СБУ моніторить ситуацію в Україні в режимі реального часу, в режимі 24/7. І це дозволяє діяти нам на випередження. Тобто, не розслідувати якісь окремі кримінальні провадження, а запобігати вчиненню злочинів.

Якщо ми говоримо про бойову складову, хоча основний функціонал СБУ – це спецслужба і правоохоронний орган, але 24 лютого внесло свої корективи, тож зараз наші хлопці виконують найскладніші бойові завдання у найгарячіших бойових точках. Починаючи від захисту Києва і до оборони Бахмута, що відбувається зараз. Зокрема, і спецоперація зі звільнення острова Зміїний, фільм про яку вийшов минулого тижня, вона також відбувався за участю співробітників СБУ. Наші хлопці з центру спеціальних операцій Альфа, і з військової контррозвідки. До речі, не тільки хлопці – воюють і дівчата. І показують дуже вагомі результати. Наприклад, підрозділами військової контррозвідки СБУ було знищено понад 100 ворожих танків, сотні одиниць іншої броньованої техніки окупантів.

Також, наші співробітники були одними з перших, хто почав використовувати цивільні дрони у військових потребах. Ми регулярно публікуємо ці відео в наших мережах, освоюємо нові види техніки, які раніше не стояли взагалі на озброєнні. Зараз активно ви можете побачити використовувані дрони-камікадзе, які називаються FPV (First person view. – Ред.) дрони, коли від першої особи бачите траєкторію руху і безпосередньо влучаєте. Тому, робота триває комплексна, по всій лінії фронту.

Крім того, що стосується бойової частини,в перші дні вторгнення за ініціативою СБУ було створено низку чатботів – один із яких це stop russian war bot, завдяки якому суспільство могли інформувати про переміщення ворожих сил, і завдяки цьому інформуванню, яке потім передавали на підрозділи Збройних сил України, знищено ще сотні одиниць ворожої техніки. Було знищено величезну кількість живої сили противника, було знищено кількох російських генералів. Тобто робота дійсно йде комплексна.

Навіть нинішній голова СБУ, Василь Малюк, є бойовим генералом із великим досвідом. У перший же день повномасштабного вторгнення він разом зі своїми побратимами вирушив назустріч ворогу, щоб максимально затримати його, не дати просунутися до Києва. Пізніше він виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.

Звісно, ми не можемо говорити про якісь конкретні бойові спецоперації, приурочені до нашої перемоги. Але можемо сказати, що цей внесок цінується і на найвищому рівні, тому що понад 540 співробітників відзначено державними нагородами. Є шість співробітників СБУ, яким присвоєно звання Героя України. На жаль, чотирьом із них – посмертно. Й імена цих людей у більшості випадків залишаться невідомими широкому загалу. Це пов’язано з тим, що співробітники СБУ і контррозвідники нашої структури засекречені, щоб не нашкодити їхній професійній діяльності. І в цьому разі нагородження таких осіб відбувається таємними указами.

Якщо ми говоримо про якісь приклади, то це, зокрема, і група Туману, яка в березні 2022 року активно працювала, щоб не допустити проникнення ворога до Києва, і двоє з чотирьох Героїв України, які отримали це звання посмертно, вони також працювали в складі цієї групи. Вдарили по силах ворога поблизу Макарова. І після того вже, повертаючись на свої позиції, потрапили під танковий вогонь противника і героїчно загинули.

– Щодо героїв, які віддали своє життя в битві з ворогом. Що відомо і про що можемо зараз говорити стосовно втрат у цій війні саме серед співробітників СБУ?

– На жаль, втрати є. Але про конкретні цифри ми говорити не можемо. Як я зазначав раніше, це пов’язано з безпековими питаннями і з тим, що наші співробітники виконують найскладніші й найсекретніші операції, які зараз взагалі розголошувати не можна. Звичайно, кожен із них – великий герой. Ми працюємо над тим, щоб їхня жертва не була марною. І зараз усі сили співробітників СБУ спрямовані на те, щоби якнайшвидше перемогти ворога. Тож, звісно, вшановуємо наших героїв, бо вони віддали життя за те, щоб, зокрема, і ми з вами могли жити в мирній Україні та суверенній державі.

– Одними з головних завдань і функцій СБУ є виявлення та знешкодження ворожих агентів і шпигунів. Зокрема тих осіб, які змогли потрапити до лав самої Служби безпеки України. Розкажіть про цей процес самоочищення служби.

– Самоочищення служби – один із пріоритетів нинішньої діяльності. У СБУ працює підрозділ внутрішньої безпеки, і основне завдання цього підрозділу – це якраз недопустити проникнення іноземних агентів або співробітників іноземних спецслужб у СБУ. А надто важливий цей напрямок під час війни. Також це питання перебуває на особистому контролі у голови СБУ – Василя Малюка. До речі, Василь Васильович особисто розробляв і брав участь у затриманні топпосадовця СБУ – колишнього очільника Кримського відділу СБУ, який дислокувався в Києві. І за матеріалами досудового розслідування цей фігурант підозрюється у державній зраді.

Кожна людина, яка навіть подумає стати на шлях зради, буде обов’язково покарана. СБУ сама викриває цих зрадників, та, згідно із законодавством, передає далі їх до Державного бюро розслідувань (ДБР) – оскільки це їхня підслідність.

Ми можемо сказати, що для нас неважливе прізвище чи посада людини, яка вчинила злочин проти національної безпеки України. Позиція СБУ: безвідносно до прізвищ, безвідносно до посад, безвідносно до попередніх заслуг – якщо людина скоїла злочин, вона буде покарана за нього.

Звісно, як ми говорили про колишнього главу Кримського управління, є і співробітники нижчого рангу, які також підозрюються в антиукраїнській діяльності. Ми не приховуємо, самі викриваємо ці випадки, регулярно звітуємо про це на широкий загал. З останніх публікацій можна згадати співробітниць служби, які працювали в одному з регіональних управлінь та виправдовували російську збройну агресію. Тобто, вони казали, що жодних злочинів росіян у Бучі не було. Або що жодних обстрілів цивільної інфраструктури не здійснюється. Тобто, працюємо комплексно, тож знайдемо і покараємо всіх, хто до цього причетний.

– Уже після повномасштабного нападу росіян в Україні затвердили окрему статтю – колабораціонізм. Розкажіть, наскільки це явище глобальне та як часто і в яких галузях виявляють колабораціоністів співробітники СБУ?

– Тема колабораціоністів – дуже чутлива тема насправді. І перш ніж відповідати на запитання, я хотів би окремо акцентувати, що в абсолютній більшості український народ продемонстрував взірець героїзму й незламності в опорі та відсічі російській агресії.

Ми самі бачили безліч випадків, коли люди без зброї, голими руками перекривали вулиці, зупиняли колони ворожої техніки. І дуже прикро, коли поруч із таким героїзмом у нас трапляються випадки, коли українці йдуть на співпрацю з ворогом.

Якщо говорити мовою цифр, то з 24 лютого 2022 року в нас слідчі СБУ вже викрили майже 1,5 тис. осіб, яким уже повідомили про підозру в колабораціоністській діяльності. А що означає повідомлення про підозру? Що було встановлено факт, зібрано доказову базу, і ця база дозволила прокурорам дозволити санкціонувати видачу підозри.

Також є величезна кількість людей, щодо яких зараз здійснюється досудове провадження. Наприклад, псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Наразі СБУ встановила понад 6 тисяч осіб, які тією чи іншою мірою причетні до проведення фейкових плебісцитів на цих тимчасово окупованих територіях.

Водночас, звертаємо увагу, що не кожна людина, яка залишилася на тимчасово окупованих територіях і продовжує виконувати свої професійні обов’язки, є колаборантом. Адже колабораціоніст – це людина, яка свідомо пішла на співпрацю з ворогом і обіймає там якісь керівні посади та впроваджує якісь стандарти.

Тобто, під колабораційну діяльність не підпадають люди, які не обіймають керівних посад у сфері життєзабезпечення. Умовно, це співробітники ЖКГ, лікарі, педагоги тощо. Якщо ми говоримо про сфери, де найбільше присутні колаборанти, то це, звичайно, все, що стосується окупаційних адміністрацій. СБУ має повну картину подій на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо прізвища, імена, установчі дані, навіть коло спілкування цих колабораціоністів. І вживаємо всіх заходів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Серед гучних імен, які можна пригадати, це і президент Мотор Січі, це і гауляйтери – Сальдо, Пасічник тощо. Можемо згадати випадки, коли деякі колаборанти не доживають до того, коли вони постануть перед українським судом. Прикладом є той же Кирило Стремоусов. Ми бачимо, що все частіше так трапляється, коли вони необережно їздять за кермом, не дотримуються правил дорожнього руху, або просто десь неправильно покурили – тому СБУ наголошує, що такі шкідливі звички є смертельно небезпечними для колабораціоністів.

Я хотів би ще звернути окремо увагу не тільки на колабораційну діяльність, а й на ще одну важливу сферу, якою опікується СБУ,- це питання державних зрадників. Тобто, колабораційна діяльність – це стаття, яка з’явилася тільки після початку повномасштабного вторгнення – у березні Верховна Рада ухвалила (закон. – Ред.). А державна зрада – також дуже сувора стаття, за яку посилили кримінальну відповідальність аж до довічного позбавлення волі. І тут СБУ також активно працює.

Тому що якраз ворог хоче інтегрувати своїх шпигунів і агентів в українські органи держвлади, правоохоронні структури – далі й далі. Наразі в нас є 1,4 тис. кримінальних проваджень відкритих щодо 700 осіб, які підозрюються зараз у державній зраді. А понад 100 цих осіб уже отримали вироки суду.

Якщо говоримо про якісь конкретні випадки, можемо згадати зрадника, який працював у секретаріаті Кабінету міністрів, його ми викрили минулого року. Це була дуже потужна агентурна мережа. Був затриманий він, був затриманий чиновник Торгово-промислової палати. Вони працювали на ворога, мали доступ до секретної інформації. І тут ще один важливий момент, що СБУ системно працює і викриває ці злочини.

Ми, як спецслужба, максимально зрозумілі для суспільства, але діємо відповідно до законодавства. І якщо ви навіть подивитеся відео з чиновником Кабінету міністрів, то побачите, що під час розмови зі співробітниками СБУ вони в зимовому одязі. А опублікували це ми влітку. Чому? Тому що від моменту викриття агентів і до коментування у встановленому законодавством порядку – цілий ланцюжок подій відбувається. І зараз цей чиновник Кабміну уже отримав тюремний вирок, 12 років позбавлення волі, тож ми працюємо, щоб кожен державний зрадник поніс заслужене покарання.

– Росія ще до 24 лютого шукала можливості дестабілізувати й розхитати ситуацію в Україні зсередини. Розкажіть докладніше про конкретні випадки та як СБУ протидіяла цим спробам?

– Спроби Російської Федерації дестабілізувати ситуацію в Україні були постійними. І, як казав Василь Малюк, голова СБУ, Путін – це спецслужбіст, і довгими роками він робив усе, щоб накачати Україну агентурною мережею, яка в разі потреби дестабілізуватиме ситуацію.

Звісно, СБУ, тому що це наш прямий функціонал, реагувала на ці загрози. А стосовно минулого року, то в нас дуже хороші результати. Загалом викрито понад 600 ворожих агентів і шпигунів, які загрожували державній безпеці України.

– Чимало зусиль і фінансів росіяни зосередили в кіберсфері, зокрема, атакуючи наші об’єкти критичної інфраструктури. Плюс, соцмережі заполонили сотні тисяч кремлівських ботів. Які успіхи у СБУ на цьому фронті?

– Щодо кіберсфери, то це взагалі окрема історія. Тому що зараз Україна є учасником першої в історії кібервійни. Якщо всі знають, що повномасштабне вторгнення РФ відбулося 24 лютого минулого року, то 23 лютого ворог здійснив масштабну кібератаку на Україну, яку відбивали, зокрема, й співробітники СБУ. У такий спосіб Російська Федерація хотіла посіяти паніку і створити плацдарм для конвеєрного військового вторгнення в нашу державу. Проте ми бачимо, що їхні спроби не вдалися. Відпрацьована ця загроза. І зараз, після того, як хлопці її відбили, можна говорити, що в кіберпросторі ми не тільки захищаємося, а й у деяких випадках переходимо в контрнаступ.

Окремо можна сказати про ботоферми. За минулий рік було заблоковано понад 40 ворожих ботоферм, які займалися розгоном диструктивного контенту. Які створювали потрібну для ворога картинку, нібито в Україні є підтримка “русского міра”, нібито в нас є якесь невдоволення. Це все дуже швидко відпрацьовується. Інтернет-агенти, яких викриваємо буквально пачками, ми регулярно про це звітуємо. Тобто, робота йде комплексно.

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І знову ж таки, якщо ми говоримо про кіберсферу, то не можна не відзначити й питання кібератак. Бо, наприклад, ракетні удари, яких завдає Російська Федерація, вони супроводжуються атаками і в кіберсфері. Звісно, кібератаку не помітно так, як звичайну ракету. І широка громадськість узагалі не розуміє, чи відбувається в нас щось у кіберсередовищі, чи ні. Але сам факт того, що в нас банківська інфраструктура, державні реєстри працюють у штатному режимі – яскравий тому приклад.

Я б розділив кібербезпеку на кілька підрубрик. Перша – це безпосередньо сфера кібербезпеки в цифровому вимірі, а також вимір в інформаційному полі. Якщо ми трохи повернемося до попереднього питання, про загрози національній державності, то можемо сказати, що протягом минулого року, окрім того, що було викрито агентів і шпигунів, активно було відпрацьовано взагалі будь-які приклади деструкційної діяльності. Це і ДРГ, це і п’ята колона, яка функціонувала в Україні.

Зокрема, з ініціативи СБУ було заборонено діяльність 17 політичних партій і понад 10 громадських організацій, які здійснювали антиукраїнську діяльність. Були недопущені спроби розхитати ситуацію через релігійну сферу. Що стосується інформаційного середовища, тут також проведено величезну роботу, заблоковано величезну кількість Youtube-каналів із загальною аудиторією понад 15 млн підписників. Також заблоковано тисячі акаунтів у різних соцмережах. Тобто, робота ведеться системно, планомірно. І помітно, якщо ми переходимо в кіберцифрову сферу, то в нас працює все в штатному режимі.

Наведу кілька цифр: 2020 рік – СБУ, департамент кібербезпеки – відбито 800 атак на Україну. 2021 рік – це 1400 атак. 2022 рік – це 4500 кібератак. Тобто, за минулий рік інтенсивність зусиль ворога в кіберпросторі зросла більш ніж утричі.

На сьогодні ми можемо констатувати, що Росія атакує в день Україну понад 10 разів. Це ми говоримо про серйозні атаки, які спрямовані на енергетичну, логістичну, інфраструктурну галузь, органи держвлади. І, як ви бачите, в умовах війни наша система кіберпротидії показала, що вона ефективна і все працює в штатному режимі.

Те, що є кіберармією ворога, по суті, складається з 2 компонентів. Перше – це безпосередньо співробітники російських спецслужб, які спеціалізуються саме на кіберсфері. І друге – це кіберугруповання, які не є військовослужбовцями, але які використовуються російськими спецслужбами для того, щоб атакувати Україну. Це величезний масив людей. Величезний масив технічних засобів. І після 24 числа всі вони отримали пряму вказівку – максимальні зусилля спрямовуємо на кібератаки на Україну.

Те, що стосується нас, якщо ви бачили черги в підрозділи ТрО, ті хлопці які хотіли служити й захищати Україну, так само була черга і з айтівців, які хотіли захищати Україну на кіберфронті. Завдяки волонтерській підтримці, завдяки роботі з нашими партнерами по державному сектору – бачимо, що ми вистояли. І справді, зараз якість наша дає змогу не просто тримати кіберфронт, а й переходити в кібернаступ.

Фото: Артем Дехтяренко