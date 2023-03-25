Березень, 25 в 11:14

Український воїн Олександр Ширшин зустрівся із відомим американським істориком, професором Єльського університету Тімоті Снайдером.

Про це Олександр Ширшин написав на своїй сторінці в Facebook.

Військовий опублікував фото зі Снайдером, яке підписав “Випадково невипадкова зустріч”.

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Олександр Ширшин називає американського історика відданим другом України.

Нагадаємо, що на початку січня Тімоті Снайдер на свої сторінці у Twitter опублікував фото воїна, який лежачи в окопі читає його книгу Шлях до несвободи (The Road to Unfreedom).

Громадський діяч Юлій Морозов написав, що він допомагав організувати зустріч Тімоті Снайдера та Олександра Ширшина і про це скоро з’явиться більше інформації.

Раніше повідомлялося, що Тімоті Снайдер зібрав для України понад $1 268 000 на Ловця Shahed. Шість таких систем вже захищають енергетичні об’єкти від російських атак.

Фото: Олександр Ширшин