Березень, 25 в 12:25

Україні потрібна перемога над російськими окупаційними військами не лише на землі та в повітрі, а й у морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до випускників Інституту ВМС Національного університету Одеська морська академія.

Глава держави наголосив, що на російські кораблі очікує доля флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера Москва, який українські військові знищили в квітні минулого року.

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– Україні потрібна перемога над ворогом у морі так само, як на землі й у небі. Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман уже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні, і лише питання часу, коли вона повторить курс Москви, – заявив президент.

Він також нагадав про операцію зі звільнення острова Зміїний, під час якої сили оборони довели, що це українська територія, яка “не терпітиме ворожого прапора”.

Зеленський додав, що “велика битва за море” досі триває. І випускники Одеської морської академії мають взяти в ній участь і перемогти.

– Ви здобули право очолити дійсно героїчні екіпажі – тих наших воїнів, які хоробро й надзвичайно ефективно боронять Україну з моря від переважаючих ворожих сил, – повідомив глава держави.

Він закликав нових офіцерів ВМС дбати про своїх бійців, берегти Україну, захищати свободу мореплавства та всіх, хто мирно й законно користується територіальними водами нашої країни.

– І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави й наших людей! – уточнив Зеленський.

Нещодавно в оперативному командуванні Південь поінформували, що флот РФ фактично опинився у пастці в Чорному морі. Окупанти можуть розосереджувати кораблі по акваторії моря, однак не мають можливостей вивести їх за його межі.