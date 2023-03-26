Березень, 26 в 0:59

Близько 10 тис. українських цивільних осіб “доведені до межі свого існування” в обложеному місті Бахмут і прилеглих районах.

Про це повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Кривава битва за Бахмут перебуває в центрі вторгнення Росії в Україну протягом останніх місяців, оскільки місто регулярно атакують найманці приватної російської військової кампанії Вагнер.

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– За нашими відомостями, у Бахмуті, як і раніше, проживає кілька тисяч жителів, а якщо говорити про прилеглі населені пункти, то їхня кількість наближається до кількох тисяч, можливо, приблизно до 10 тис., – сказав на брифінгу представник МКЧХ Умар Хан, який останніми днями перебував у місті, надаючи допомогу.

За його словами, цивільні особи, які застрягли в Бахмуті, “живуть у дуже важких умовах, проводячи майже всі дні під інтенсивним обстрілом у сховищах”, – сказав Хан.

Він додав, що “все, що ви бачите, – це люди, доведені до межі свого існування, виживання і стійкості”.

МКЧХ раніше доставив до Бахмута гігієнічні набори, сонячні лампи, ємності для води, предмети першої необхідності для ремонту та ручні інструменти.

– Це практичні предмети, які дають їм практичні рішення проблем, з якими вони стикаються щодня, – сказав Хан.

Він додав, що незважаючи на те, що багаторазово бував у прифронтових населених пунктах і районах за останні 13 місяців, він усе ще відчуває той самий шок, що й тоді, коли ми відвідали ці місця вперше.

– Будинки розбиваються під вогнем військових, дахи зірвані, житлові будинки усіяні дірками, шматки відсутні, постійна загроза снарядів, що не розірвалися, бомби під ногами, а деякі люди все ще живуть у сховищах, намагаючись вижити в цих інтенсивних бойових діях, – сказав він.

Раніше в британській розвідці повідомили, що наступ російських окупаційних військ на Бахмут значною мірою застопорився.