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Факти / Україна

Коли зайві будь-які слова. У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає Вугледар

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Коли зайві будь-які слова. У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає Вугледар

Глава Донецької ОВА опублікував світлини зруйнованого росіянами Вугледара.

– Коли зайві будь-які слова, – написав він.

Коли зайві будь-які слова. У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає Вугледар / 5 фотографий

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські підрозділи продовжують неефективні атаки в районі Вугледара з метою захопити місто.

Пропагандистські блогери заявляють, що російське командування просто закидає цю ділянку “м’ясом”. Атаки призводять до величезних втрат окупаційної армії і не приносять жодних успіхів через складний рельєф місцевості та брак бойової потужності.

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Джерело: Павло Кириленко

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