Коли зайві будь-які слова. У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає Вугледар
Глава Донецької ОВА опублікував світлини зруйнованого росіянами Вугледара.
– Коли зайві будь-які слова, – написав він.
Коли зайві будь-які слова. У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає Вугледар / 5 фотографий
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські підрозділи продовжують неефективні атаки в районі Вугледара з метою захопити місто.
Пропагандистські блогери заявляють, що російське командування просто закидає цю ділянку “м’ясом”. Атаки призводять до величезних втрат окупаційної армії і не приносять жодних успіхів через складний рельєф місцевості та брак бойової потужності.
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Джерело: Павло Кириленко