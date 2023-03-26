Куди потрібно бити, щоб послабити Чорноморський флот РФ у Криму: відповідь експерта

Березень, 26 в 11:58

Російська ППО не може закрити Крим повністю, відповідно ЗСУ можуть вдарити по багатьох цілях, які є важливими для окупантів.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан.

Повністю закрити Росію ППО не реально, навіть якщо перевести всю економіку на виробництво ЗРК. Крим, відповідно, загарбники також закрити не зможуть, тому окупанти сконцентрувались на захисті критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

Експерт зазначає, що удар по місту Інкерман міг би суттєво послабити Чорноморський флот РФ, адже там зберігаються тисячі тонн палива.

– Припустимо, давно не добиралися ми до Інкермана. Там, до речі, тисячі тонн палива Чорноморського флоту. Тобто якщо туди доберемося, там такий буде феєрверк, – розповів Світан.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що окупаційна влада Криму розпочала евакуацію з півострова.

Крім того, російські розслідувачі дізнались, що на території Криму призначений маріонетковий “очільник” півострова Сергій Аксьонов створив так звану ПВК Конвой. Джерела видання повідомили, що позиції новоствореної ПВК наразі розташовані у сусідній із Кримом Херсонській області.