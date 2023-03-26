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Факти / Україна

Погрожують ямою та катують: на Херсонщині окупанти примушують отримувати паспорти РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російський окупант

Окупанти погрожують людям фізичною розправою для того, аби змусити українців отримувати російський паспорт.

Про це повідомляє ЦНС.

– Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, у населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за відмову від паспорта вони погрожують “ямою”. Неодноразово окупанти проводили показові покарання, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

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Також, для тиску на людей, окупанти використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної влади.

– Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця, – повідомляє ЦНС.

Фото: ГУР

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