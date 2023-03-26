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Факти / Україна

Росіянам буде непереливки. У Kraken розповіли про мікродрони Black Hornet

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Росіянам буде непереливки. У Kraken розповіли про мікродрони Black Hornet
Фото: Getty Images

Командир спецпідрозділу Kraken Сергій Величко (позивний Чілі) розповів, що протягом останнього часу бійці багато чого навчились і вийшли на новий рівень.

– Зараз ми повернемось у велику гру, велику операцію і росіянам буде непереливки. Ми стільки всього нового навчились, що це, справді, наступний рівень Kraken, – сказав він.

Зокрема, Чілі розповів про мікродрони Black Hornet.

– Ця 40-грамова “пташка” запускається з руки, керується з-за допомогою планшета та джойстика. До метра можна підлітати до людини, взагалі не чутно цієї штуки, – повідомив командир.

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