У Міноборони показали відео двобою українських танкістів та російських протитанкістів

Березень, 26 в 15:57

Українські танкісти зійшлися у двобої з протитанкістами армії РФ. В результаті окупанти зазнали втрат.

Відповідне відео опублікувало Міноборони у Telegram.

– Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх – без варіантів. Україна переможе! – наголосили у відомстві.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.