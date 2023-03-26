У Міноборони показали відео двобою українських танкістів та російських протитанкістів
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські танкісти зійшлися у двобої з протитанкістами армії РФ. В результаті окупанти зазнали втрат.
Відповідне відео опублікувало Міноборони у Telegram.
– Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх – без варіантів. Україна переможе! – наголосили у відомстві.
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