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Факти / Україна

У Міноборони показали відео двобою українських танкістів та російських протитанкістів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Міноборони показали відео двобою українських танкістів та російських протитанкістів
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські танкісти зійшлися у двобої з протитанкістами армії РФ. В результаті окупанти зазнали втрат.

Відповідне відео опублікувало Міноборони у Telegram.

– Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх – без варіантів. Україна переможе! – наголосили у відомстві.

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