Березень, 27 в 18:59

Російські окупанти скаржаться на значні втрати та низький рівень продовольчого забезпечення на фронті в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови путінський солдат із підрозділу 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу розповідає про втрати на полі бою.

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– Одна міна… Всі загинули, братан, жодного не залишилося… Фарш, а не війна, – повідомив окупант.

Він також поскаржився на відсутність їжі та зв’язку на фронті. Це може свідчити про погане забезпечення військ РФ.

– З першого числа як на штурм пішли, і це сьогодні тільки вийшов. Ні попити, ні пожерти – ніх*я не було. Там дупа повна, Віталя… Ні зв’язку, нічого немає, – заявив окупант.

Як відомо, лише за минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 610 російських солдатів. Загальні втрати РФ за час повномасштабної війни становлять 171 160 осіб та тисячі одиниць військової техніки.

За даними аналітиків американського Інституту вивчання війни (ISW), в Росії почали інформаційно готувати своє населення до можливого контрнаступу ЗСУ.

Джерело: ГУР Міноборони України