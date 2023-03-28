Франція може передати Україні 40 винищувачів Mirage 2000 – ЗМІ
Франція може передати Україні 40 винищувачів Mirage 2000-9.
Про це повідомляє французький портал Intelligence Online.
– Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів обтяжував збройових брокерів, що працюють на Київ, Україна сподівається отримати близько 40 літаків Mirage, – йдеться у публікації.
За даними видання, закупити літаки Париж планує насамперед в ОАЕ. Також серед потенційних постачальників – Греція та Індонезія.
Напередодні газета Le Figaro повідомила, що українські пілоти нібито проходять у Франції навчання на Mirage. Однак пізніше цю інформацію спростували.
У Франції літаки Mirage 2000-C були зняті з озброєння кілька місяців тому. Втім, за словами оточення начальника штабу ВПС, вони “все ще мають невеликий потенціал”.
Наразі українських льотчиків навчають у Франції роботі систем протиповітряної оборони, а також виживанню у разі катапультування на місцевості противника.