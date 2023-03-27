В Офісі президента України відреагували на використання у рекламі й назвах торговельних марок тематики ЗСУ та інших символів відбиття російської агресії.

Наразі готуються зміни до законодавства в цій сфері. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

– Обуренню немає меж, коли читаєш про пропозицію епіляції на тлі наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ або коли зустрічаєш різні напої, зокрема алкогольні, у найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзмом, а й трагедією, – зауважив він.

Смирнов наголосив, що реклама не повинна містити інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

Зараз дивляться

– Законодавство забороняє розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству. Так само правова охорона торговельній марці надається у випадку, якщо ця торговельна марка не суперечить публічному порядку або загальновизнаним принципам моралі, – написав він.

За словами Смирнова, сьогодні відбулася зустріч із Держпродспоживслужбою та Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій. Ці регулятори відповідають за захист прав споживачів і реклами, а також інтелектуальної власності.

Було ухвалено рішення запустити гарячі лінії в обох структурах, зокрема в територіальних органах – для оперативного реагування на такі випадки.