Корегував вогонь по аеропорту Кривого Рогу: СБУ затримала ще одного агента ФСБ

Березень, 27 в 17:08

СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента ФСБ, який здійснював розвідувально-підривну діяльність на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що його розвіддані передавали російським окупантам саме тоді, коли аеродром Кривого Рогу потерпав від ворожих ракетних ударів.

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Також він надсилав агресору координати об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та соціальних установ, зокрема шкіл і коледжів.

Ця інформація потрібна була загарбникам для підготовки нових повітряних атак на українське місто.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у процесі контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.

– За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. У травні минулого року кадровий співробітники 5-ї служби ФСБ дистанційно залучив його до негласної співпраці. Для вербування ворог використовував один з прокремлівських телеграм-каналів, де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ, – йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури. Після чого відправляв “звіт” до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів із прив’язкою до місцевості та детальним описом об’єктів з прилеглою територією.

Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.