Березень, 27 в 17:59

Російські окупанти переміщують системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначив, що вибухи й “зачистка” у Маріуполі призвели до того, що росіяни вимушені переміщувати засоби ППО з Центрального та Приморського районів до Лівобережжя.

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– Русні стало абсолютно некомфортно в місті. Ніхто не може тут почуватися в безпеці, якщо він росіянин або зрадник. Хороша тенденція, – додав Андрющенко.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Приморському районі Маріуполя пролунав потужний вибух.

За повідомленнями росЗМІ, вибухнув автомобіль так званого начальника поліції Михайла Москвіна. Мер міста Вадим Бойченко розповів, що це справа рук Маріупольського спротиву.